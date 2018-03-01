Пермяки изучали основы барочного жеста

В рамках Лаборатории современного зрителя режиссер оперы "Фаэтон" Бенжамин Лазар дал мастер-класс по барочному жесту.

Если хочется показать свою искренность и честность, необходимо на уровне груди развести открытые ладони.

Этот жест присущ барочной опере. В 17-м веке, когда возникло барочное искусство, существовала даже специальная азбука жестов, где все движения имели определённый смысл. Именно об этом рассказывал Бенжамин Лазар, француский дирижёр и знаток барочного жеста, пермским зрителям.

Бенжамин Лазар, режиссёр: "Я работаю над телом и над жестом, который сопровождает текст, точно так же тщательно, как музыканты работают над каждой нотой произведения".

Этого требует барочное произведение, ведь от того как двигался оперный певец на сцене, зависело в старинной опере многое. В барочной опере жест - это часть ораторского искусства, поэтому сначала зритель видел движение руками, и затем артист начинал петь. Именно это пытался показать и даже немного научить пермяков Бенжамин Лазар.

Все эти жесты и приёмы будут использованы в опере "Фаэтон", премьера которой пройдёт с 14 по 18 марта в пермском театре оперы и балета. В этой же опере артисты хора и солисты будут исполнять арии на старофранцузском языке. Чем он отличается от современного, также узнали пришедшие на мастер-класс. А все остальные услышат это необычное звучание лишь на премьере в течение пяти мартовских дней.