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Как внук Мартина МакДонаха подарил театру «У Моста» ирландский крест
Пермский театр "У Моста" вернулся с гастролей по Ирландии не с пустыми руками. О мистических совпадениях, знаках и о "возвращении на родину, на которой никогда не были" рассказывает основатель и художественный руководитель театра "У Моста" Сергей Федотов.
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