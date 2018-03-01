Как внук Мартина МакДонаха подарил театру «У Моста» ирландский крест

Пермский театр "У Моста" вернулся с гастролей по Ирландии не с пустыми руками. О мистических совпадениях, знаках и о "возвращении на родину, на которой никогда не были" рассказывает основатель и художественный руководитель театра "У Моста" Сергей Федотов.