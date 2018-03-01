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Поликлиники Пермского края переходят на новый формат работы
До конца года все поликлиники Пермского края заработают в новом формате. Об этом было заявлено на заседании регионального правительства. На территории Прикамья стартовал проект «Новая поликлиника». Его цель – сделать медицинскую помощь даже в отдаленных районах максимально доступной. В 12 учреждениях здравоохранения, где прошел эксперимент, снизилось время ожидания приема у участкового терапевта с 11 до двух дней. Сейчас такой опыт планируют распространить везде.
Также на заседании правительства заявлено, что в этом году значительные средства будут направлены на развитие краевой медицинской инфраструктуры. На два года в бюджете предусмотрено 1,8 млрд рублей на капитальный ремонт и закупку нового оборудования. В ближайшие три года в Прикамье должны появиться 8 новых детских поликлиник и хирургические корпуса – в Оханске, Чердыни, Кудымкаре и ряде других территорий.
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