Юношеский бокс - время становления характера

В графике боксёров настало время испытаний для старших юношей. Согласно правилам международной федерации бокса - не больше одного боя в день. Краевые соревнования продлятся до конца недели. Победители Первенства края автоматически становятся участниками турнира следующего уровня - Первенства Приволжья. А там и до заветного разряда мастера спорта рукой подать. 16-летний спортсмен уже немного тактик, владеет определённым набором навыков, но о боксёрской зрелости говорить ещё рано. Для юношей, что в ринге, что за его пределами - наступает время становления характера.

Сергей Мелихов, тренер-преподаватель по боксу (г. Лысьва): "Я не скажу ничего нового - это формирование идеи. Формирование идеи, что они мужчины. Что они защитники Отечества. Может, это немного пафосно звучит, но это факт. В наше время этого не хватает. Приоритеты меняются. Самое главное, я считаю, что ребята, которые пришли в бокс, в борьбу, в каратэ, киокушинкай, они уже молодцы. Прививают бойцовские качества, я бы сказал, обычные мужские качества.