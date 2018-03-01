«Амкар» выбыл из гонки за кубковый трофей

Курский «Авангард» выбил пермский «Амкар» из гонки за кубковый трофей. Первые два четвертьфинальных матча Кубка России по футболу игрались в Перми и Хабаровске в условиях крепких морозов. В целях сохранения жизнедеятельности от команд требовались повышенные скорости. Основное и дополнительное время при этом сильнейших не выявило. С серии послематчевых пенальти гости из Курска были удачливее пермяков - 6:7. Аналогичным образом сложилась встреча другой пары четверть финалистов. В серии пенальти «Шинник» обыграл «СКА – Хабаровск». В 1/2 Кубка, таким образом, сыграют сразу два клуба из ФНЛ.