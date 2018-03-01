В Перми эвакуировали торговый центр
Из-за подозрительного пакета в Перми эвакуировали торговый центр «Колизей Атриум». В полицию поступило сообщение о подозрительном черном пакете, оставленном в ячейке на первом этаже здания в продуктовом магазине. Посетителей и работников торгового центра вывели на улицу. На место прибыли МЧС и полиция. В результате проверки опасных предметов найдено не было. Как рассказали очевидцы, пакет, из-за которого произошла эвакуация, был с продуктами. Сейчас торговый центр работает в обычном режиме.
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