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В Перми эвакуировали торговый центр

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МЧС

Из-за подозрительного пакета в Перми эвакуировали торговый центр «Колизей Атриум». В полицию поступило сообщение о подозрительном черном пакете, оставленном в ячейке на первом этаже здания в продуктовом магазине. Посетителей и работников торгового центра вывели на улицу. На место прибыли МЧС и полиция. В результате проверки опасных предметов найдено не было. Как рассказали очевидцы, пакет, из-за которого произошла эвакуация, был с продуктами. Сейчас торговый центр работает в обычном режиме.

Метки: в Перми, Происшествия, Общество

Опубликовано: 01.03.2018 в 14:40 в рубрике - Вести Пермь

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