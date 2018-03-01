Пермь. Вести-Спорт
Темы выпуска:
- Курский «Авангард» выбил пермский «Амкар» из гонки за кубковый трофей.
- Хоккеисты «Молот Прикамье» потерпели 3 поражение в серии 1/8 плей-офф за Кубок Петрова.
- В графике боксёров настало время испытаний для старших юношей.
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