«Регионы России»: вся страна в одном павильоне

По торговым рядам выставки «Регионы России» можно изучать географию страны. Фуфайки из Кургана, шубы из Бухары, кировский текстиль, и это только ткачи с портными.

Бриллиант, а в комплекте рука и сердце любимого мужчины - такой подарок на 8 марта оценит каждая незамужняя девушка, уверена Светлана Колмакова. Ювелир из Костромы и сама неравнодушна к украшениям и бижутерии. В Пермь привезли новинки - тренд этой весны - объемные броши.

Следующий стенд и еще одна новинка - фабрика подмосковного города Троицка, специализирующаяся раньше на производстве одежды исключительно для военных, теперь шьет термобелье для всех, да не простое, а с верблюжьей шерстью.

- Убирает болевой синдром, все, что связано с мышцами, позвоночником - идет как обезболивающий эффект.

Выставку-ярмарку «Регионы России» можно смело рассматривать как способ изучения географии. Расписные фуфайки из Кургана, каракулевые шубы из Бухары, Кировский текстиль с принтами, из Вятки же и пряники, разрисованные к 8 марта и не только.

Евгения Пелепенко: "Медовые, имбирные прянички с корицей, ручной работы. Состав полностью натуральный, без консервантов".

Весь колорит «Регионов России» и на продуктовых прилавках - пряные Дары Абхазии, Кубанское сало, красная икра чавычи с Камчатки и сладкая желейная икра из Астрахани.

Есть куда и разложить яства, чтобы украсить праздничный стол, или просто пополнить кухонный набор посуды чем-то необычным.

К примеру, узбекская керамика. Такую тарелку вручную мастера расписывали целый месяц. Техника называется точечная. Такой орнамент большая редкость. В Перми этот товар впервые.

Свежая продукция, эксклюзивная одежда и другие полезные товары со всей России. Успеть ознакомиться с широким ассортиментом выставки можно до конца недели на Пермской ярмарке, как уже сделали многие покупатели.