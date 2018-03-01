На помощь старшеклассникам пришел мультимедийный репетитор

Будущие выпускники готовятся к ЕГЭ, а учителя выбирают необычные способы подготовки. К примеру, уроки по подготовке к ЕГЭ по истории в Перми решили проводить в мультимедийном парке «Россия - моя история». Благодаря наглядности и использованию современных технологий музея дети лучше усваивают немалые объемы информации. Например, в экспозиции «Тайны дворцовых переворотов» на стенах разместились основные выдержки, характеризующие эпоху, проекции карт государства, фотографии правителей с описанием их деятельности. С помощью тайм-лайн можно «пролистать» хронологию событий. Старшеклассники такую смену обстановки оценили.

Кирилл Ширинкин, ученик школы №132: "Здесь особые условия для проведения урока, можно узнать всю информацию, которая тебе интересна. Проходя между различными стеллажами, складывается ощущение, что ты полностью погружен в историю государства".