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Икра, чавыча, белорыбица: новая партия камчатского улова в Перми
На Пермской ярмарке открылась традиционная выставка «Регионы России». Морепродукты с Камчатки не один год размещают здесь свой стенд. В очереди за рыбными деликатесами больше мужчин, и как оказалось неслучайно.
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Чавыча, белорыбица, кижуч, окунь, горбуша холодного и горячего копчения, а еще тунец и, конечно, крупнозерновая красная икра. Визитная карточка дальневосточных деликатесов - чавыча. Считается настоящим гигантом среди тихоокеанских лососевых рыб. Благодаря размерам, ее трудно перепутать с какими-то другими видами. А мясо ярко-малинового цвета вкусное и полезное. Приобрести дальневосточные деликатесы можно на стендах «Рыбак Камчатки» на «Пермской ярмарке» в рамках выставки «Регионы России» до конца недели.
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