Всё по-взрослому: Как родители сдавали ЕГЭ

Родители получили уникальную возможность поставить себя на место своих детей, пройти через тот же стресс, который ждет сегодня выпускников всех российских школ. Речь о федеральном проекте «ЕГЭ для родителей», к которому присоединилась и Пермь. На школьном экзамене все было по-взрослому, как на самом деле. И взрослые оказались шокированы.

Всё по-взрослому и для взрослых. Сегодня в Перми родители и выпускники прошлых лет сдают пробное ЕГЭ, чтобы а) не накручивать своих детей и снять нервное напряжение и б) посмотреть на процесс изнутри.

Как и на настоящем Едином государственном экзамене все начинается с металлодетектора и паспортного контроля.

Перед входом в аудиторию ещё раз проверка документов.

Далее инструктаж, выдача контрольно-измерительных материалов по русскому языку и бланков ответов. Заданий меньше, плюс сочинение. На выполнение всего полчаса. Как тут не разволноваться.

Екатерина Шилова: "Всё это очень серьезно, сразу это чувствуется и, конечно, мандраж есть".

Родители из-за ЕГЭ даже больше переживают, чем сами школьники. Психологи советуют попытаться снизить тревожность.

Александра Фокина, доцент, кандидат психологических наук кафедры возрастной психологии им. Л.Ф. Обуховой факультета "Психология образования" МГППУ: "Общение с ребенком по поводу ЕГЭ не должно быть направлено на то, чтобы вызвать у ребенка какие-то эмоции: страх, тревоги, вины, стыда. Оно должно быть направлено на дело. Что для этого может сделать родитель? Пойти в школу и там ему расскажут, какие ошибки в целом допускают ученики в ЕГЭ".

Нововведения в ЕГЭ тоже своеобразный стресс, но если спокойно во всем разобраться, всё встает на свои места. Так, в этом году в школах Перми полный комплект КИМов печатать будут прямо в аудиториях.

Оксана Моисеева, руководитель пункта проведения экзамена в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2»: "Очень четкая организация всех работников пункта, потому что от того, как мы это организуем, зависит в том числе и спокойствие наших участников, а это важно".

До главных испытаний в жизни нынешних школьников всего ничего. Досрочный период стартует 21 марта, основной 28 мая. И там, и там с географии и информатики. Результаты всероссийской акции родительского ЕГЭ его участники узнают исключительно в индивидуальном порядке по электронной почте.