Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← Будущее России: В Прикамье наградили лучших школьников

Икра, чавыча, белорыбица: новая партия камчатского улова в Перми →

Всё по-взрослому: Как родители сдавали ЕГЭ

смотреть видео

родители

Родители получили уникальную возможность поставить себя на место своих детей, пройти через тот же стресс, который ждет сегодня выпускников всех российских школ. Речь о федеральном проекте «ЕГЭ для родителей», к которому присоединилась и Пермь. На школьном экзамене все было по-взрослому, как на самом деле. И взрослые оказались шокированы.

Всё по-взрослому и для взрослых. Сегодня в Перми родители и выпускники прошлых лет сдают пробное ЕГЭ, чтобы а) не накручивать своих детей и снять нервное напряжение и б) посмотреть на процесс изнутри.

Как и на настоящем Едином государственном экзамене все начинается с металлодетектора и паспортного контроля.

Перед входом в аудиторию ещё раз проверка документов.

Далее инструктаж, выдача контрольно-измерительных материалов по русскому языку и бланков ответов. Заданий меньше, плюс сочинение. На выполнение всего полчаса. Как тут не разволноваться.

Екатерина Шилова: "Всё это очень серьезно, сразу это чувствуется и, конечно, мандраж есть".

Родители из-за ЕГЭ даже больше переживают, чем сами школьники. Психологи советуют попытаться снизить тревожность.

Александра Фокина, доцент, кандидат психологических наук кафедры возрастной психологии им. Л.Ф. Обуховой факультета "Психология образования" МГППУ: "Общение с ребенком по поводу ЕГЭ не должно быть направлено на то, чтобы вызвать у ребенка какие-то эмоции: страх, тревоги, вины, стыда. Оно должно быть направлено на дело. Что для этого может сделать родитель? Пойти в школу и там ему расскажут, какие ошибки в целом допускают ученики в ЕГЭ".

Нововведения в ЕГЭ тоже своеобразный стресс, но если спокойно во всем разобраться, всё встает на свои места. Так, в этом году в школах Перми полный комплект КИМов печатать будут прямо в аудиториях.

Оксана Моисеева, руководитель пункта проведения экзамена в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2»: "Очень четкая организация всех работников пункта, потому что от того, как мы это организуем, зависит в том числе и спокойствие наших участников, а это важно".

До главных испытаний в жизни нынешних школьников всего ничего. Досрочный период стартует 21 марта, основной 28 мая. И там, и там с географии и информатики. Результаты всероссийской акции родительского ЕГЭ его участники узнают исключительно в индивидуальном порядке по электронной почте.

 

 

Антон Нагибин

Метки: в Перми, Общество, Образование

Опубликовано: 01.03.2018 в 11:02 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

Будущее России: В Прикамье наградили лучших школьников

В Перми горел троллейбус

На переднем краю вертолётостроения

Погорельцам из Чусового выплатят компенсации

Театр «У Моста» впервые выступил в Ирландии

Артисты пермской оперы штудируют французский

«Альф»: конкурс творчества детей и молодежи

В Ботаническом саду распустились тропические цветы

Выставка «Регионы России»: есть всё!

Суд арестовал гендиректора ООО «КамСтройИнвест»


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Будущее России: В Прикамье наградили лучших школьников

Икра, чавыча, белорыбица: новая партия камчатского улова в Перми →

Обратите внимание

в Перми

Выборы близко

В эфирах ГТРК «Пермь» стартовал цикл дебатов между доверенными лицами кандидатов на должность Президента России.
читать01.03.2018 в 12:33
Метки: в Перми, В России, Выборы

«Регионы России»: вся страна в одном павильоне

По торговым рядам выставки «Регионы России» можно изучать географию страны.
читать01.03.2018 в 12:13
Метки: в Перми, Общество

На помощь старшеклассникам пришел мультимедийный репетитор

Уроки по подготовке к ЕГЭ по истории в Перми решили проводить в мультимедийном парке «Россия - моя история».
читать01.03.2018 в 11:48
Метки: в Перми, Общество, Образование

Икра, чавыча, белорыбица: новая партия камчатского улова в Перми

Визитная карточка дальневосточных деликатесов — чавыча.
читать01.03.2018 в 11:24
Метки: в Перми, Общество

Всё по-взрослому: Как родители сдавали ЕГЭ

Родители получили уникальную возможность пройти через стресс, который ждет всех выпускников - ЕГЭ.
читать01.03.2018 в 11:02
Метки: в Перми, Общество, Образование

В России

Выборы близко

В эфирах ГТРК «Пермь» стартовал цикл дебатов между доверенными лицами кандидатов на должность Президента России.
читать01.03.2018 в 12:33
Метки: в Перми, В России, Выборы

За «черными лесорубами» будут следить из Космоса

Программу ParmaGIS разработал пермский Центр космических технологий и услуг.
читать28.02.2018 в 12:14
Метки: в Перми, в Пермском крае, В России

«Амкар» начинает новый игровой сезон

27 февраля в рамках 1/4 финала Кубка России по футболу пермяки на своем поле встретятся с курским «Авангардом».
читать27.02.2018 в 17:23
Метки: в Перми, В России, Спорт, Общество

Пермь назвали баскетбольным сердцем России

Российские баскетболисты разгромили в Перми команду из Боснии и Герцеговины.
читать27.02.2018 в 15:00
Метки: в Перми, Спорт, В России, В мире

Питомцы-путешественники: правила вывоза

При вывозе животного за рубеж оформляется ветеринарный сертификат международного образца.
читать26.02.2018 в 15:43
Метки: в Перми, Общество, В России
Лента новостей RSS каналы

Выборы близкоВыборы близко

«Регионы России»: вся страна в одном павильоне«Регионы России»: вся страна в одном павильоне

На помощь старшеклассникам пришел мультимедийный репетиторНа помощь старшеклассникам пришел мультимедийный репетитор

Икра, чавыча, белорыбица: новая партия камчатского улова в ПермиИкра, чавыча, белорыбица: новая партия камчатского улова в Перми

Всё по-взрослому: Как родители сдавали ЕГЭВсё по-взрослому: Как родители сдавали ЕГЭ

Будущее России: В Прикамье наградили лучших школьниковБудущее России: В Прикамье наградили лучших школьников

В Перми горел троллейбусВ Перми горел троллейбус

На переднем краю вертолётостроенияНа переднем краю вертолётостроения

Погорельцам из Чусового выплатят компенсацииПогорельцам из Чусового выплатят компенсации

Вести Кудымкар 28.02.2018Вести Кудымкар 28.02.2018

Театр «У Моста» впервые выступил в ИрландииТеатр «У Моста» впервые выступил в Ирландии

Артисты пермской оперы штудируют французскийАртисты пермской оперы штудируют французский

«Альф»: конкурс творчества детей и молодежи«Альф»: конкурс творчества детей и молодежи

Кто построит третью очередь ЖК «Любимов»?Кто построит третью очередь ЖК «Любимов»?

Детский отдых: начался прием заявок на компенсациюДетский отдых: начался прием заявок на компенсацию

В Ботаническом саду распустились тропические цветыВ Ботаническом саду распустились тропические цветы

Выставка «Регионы России»: есть всё!Выставка «Регионы России»: есть всё!

Суд арестовал гендиректора ООО «КамСтройИнвест»Суд арестовал гендиректора ООО «КамСтройИнвест»

Пермяки написали этнографический диктантПермяки написали этнографический диктант

Самолеты из-за непогоды не смогли приземлиться в ПермиСамолеты из-за непогоды не смогли приземлиться в Перми

Пермь. Новости культуры 27.02.2018Пермь. Новости культуры 27.02.2018

Родители сдают ЕГЭРодители сдают ЕГЭ

Социальный бизнес. Начни свое дело!Социальный бизнес. Начни свое дело!

За «черными лесорубами» будут следить из КосмосаЗа «черными лесорубами» будут следить из Космоса

Нетрезвая лихачка устроила лобовое ДТПНетрезвая лихачка устроила лобовое ДТП

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» 2012-2018 ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2018.

© 2018 Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 выдано 22.08.2014 г. Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Учредитель федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Главный редактор Панина Елена Валерьевна.

Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Шаталин Сергей Александрович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную