Будущее России: В Прикамье наградили лучших школьников

52 лучших школьника Пермского края были награждены за призовые места в международных и российских олимпиадах. Церемонию официально назвали «Будущее России». Интеллектуальная сборная Прикамья завоевала победы в классических предметах - биологии, физике, химии или литературе, а кроме того, в специфических номинациях Дельфийских игр - дизайн, цирковое или парикмахерское искусство.

Кроме того, среди одаренных детей региона множество музыкантов - домристы или баянисты. А также призер интернет-олимпиады, посвященной выборам президента России. Все они получили не только грамоты, но и денежную премию от 15 до 100 тысяч рублей. Максимальную сумму получили четверо.

Максим Решетников, губернатор Пермского края: "Дальше мы будем продолжать такую практику, это не разовое мероприятие, это теперь так будет всегда. Это дополнительная мотивация тем, кто сейчас готовится, в 2018 году будет штурмовать свои вершины".