В Перми горел троллейбус

В Перми на пересечении Екатерининской и Островского загорелся троллейбус 10-го маршрута. Возгорание произошло в кабине водителя, которая среагировала оперативно - открыла двери, чтобы пассажиры покинули салон, после чего погасила пламя с помощью огнетушителя. Во время происшествия никто не пострадал.