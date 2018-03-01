В Перми горел троллейбус
В Перми на пересечении Екатерининской и Островского загорелся троллейбус 10-го маршрута. Возгорание произошло в кабине водителя, которая среагировала оперативно - открыла двери, чтобы пассажиры покинули салон, после чего погасила пламя с помощью огнетушителя. Во время происшествия никто не пострадал.
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