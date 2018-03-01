На переднем краю вертолётостроения
Строительство нового сборочно-испытательного комплекса инспектировало руководство федерального холдинга «Вертолеты России». После того как строительство будет закончено, еще один этап производства перенесется в Пермь. Оценки графика работ прозвучали.
Задача Сергея Кошелева - контролировать работу машин, на которых операторы производят, например, такие детали, как эта шестерня - составная часть редуктора вертолёта Ми-28, известного, как «Ночной охотник».Чтобы изготовить одну такую деталь, требуется не меньше четырёх часов, рассказал Сергей. Он на предприятии «Редуктор-ПМ» работает уже больше 20 лет и сейчас технические возможности выросли очень ощутимо.
Сергей Кошелев, ведущий инженер-наладчик: "Под моим началом четыре станка, станки стали более умные, поменьше переналадок, вообще приятнее работать".
Что касается развития, на подходе масштабное событие - на территории предприятия строится новый сборочно-испытательный комплекс. Как идёт строительство, проверил Андрей Богинский, генеральный директор холдинга «Вертолёты России», в который входит «Редуктор-ПМ».
Первый этап - это сдача нового здания, второй - заполнение его необходимым оборудованием. Сейчас на пермском предприятии производят редукторы и трансмиссии для таких вертолётов, как Ми-8, Ми-26, Ми-28 и Ансат. А вот их испытания проводятся пока что в Ижевске и Москве.
Андрей Богинский, генеральный директор холдинга «Вертолёты России»: "Первая задача, которую мы решаем, это сокращение затрат, и по большому счёту, этот проект федеральной целевой программы, который реализуется на данном предприятии при поддержке государства, призван помочь нам оптимизировать наши инвестиционные расходы и с другой стороны - операционные".
Строительство идёт в рамках технического перевооружения пермской площадки, на которую в «Вертолётах России» делают большую ставку, потому что, по сути, это основной и единственный производитель редукторов и трансмиссий. Вскоре добавятся и испытания, которые будут проводить пермские специалисты.
Площадь нового сборочно-испытательного комплекса - 22 тысячи квадратных метров, инвестиции в проект составляют более двух миллиардов рублей.
Строительство комплекса началось в 2014 году, в силу разных причин его завершение несколько раз сдвигалось. И сегодня сроком сдачи в эксплуатацию нового здания назвали четвёртый квартал 2018 года.
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