Погорельцам из Чусового выплатят компенсации

В Чусовом, где во время пожара в бывшем общежитии погибли 6 человек, начался прием заявлений на материальную помощь от пострадавших на этом пожаре. Параллельно начала работу муниципальная комиссия по оценке ущерба, её специалисты действуют вместе с погорельцами. Некоторые из них уже вернулись домой, порядка 30 человек пока что остаются в местной гостинице, и восемь человек находятся в больницах Перми и Чусового. Трое сегодня были выписаны.

Кристина Малышкина, пострадавшая на пожаре: "Мы спали, нас разбудила соседка, мама открыла дверь, она закричала, выходите, пожар, мы горим. Мама у меня схватила сына, пошла в коридор, открыла двери, и этот дым весь на неё!".