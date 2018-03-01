Погорельцам из Чусового выплатят компенсации
В Чусовом, где во время пожара в бывшем общежитии погибли 6 человек, начался прием заявлений на материальную помощь от пострадавших на этом пожаре. Параллельно начала работу муниципальная комиссия по оценке ущерба, её специалисты действуют вместе с погорельцами. Некоторые из них уже вернулись домой, порядка 30 человек пока что остаются в местной гостинице, и восемь человек находятся в больницах Перми и Чусового. Трое сегодня были выписаны.
Кристина Малышкина, пострадавшая на пожаре: "Мы спали, нас разбудила соседка, мама открыла дверь, она закричала, выходите, пожар, мы горим. Мама у меня схватила сына, пошла в коридор, открыла двери, и этот дым весь на неё!".
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