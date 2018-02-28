Театр «У Моста» впервые выступил в Ирландии
Театр «У Моста» впервые выступил в Ирландии - на родине драматурга Мартина МакДонаха, которого Сергей Федотов открыл для российского зрителя 14 лет назад. Гастроли прошли в городах Голуэй и Дублин, где пермский театр показал 2 спектакля «Калека с Инишмана» МакДонаха и «Женитьба» Гоголя. В зале, по словам артистов, был аншлаг. На спектаклях присутствовали как коренные ирландцы, так и русские, которые живут в этой стране. Во время гастролей артисты также побывали в местах, где происходит действие пьес МакДонаха - на острове Инишман и в Линэне.
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