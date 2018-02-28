Артисты пермской оперы штудируют французский
В Пермском театре оперы и балета идет подготовка к премьере оперы "Фаэтон", которая состоится 15 марта . На пермской сцене свою версию «Фаэтона» представят мастера барочного театра режиссер Бенжамин Лазар и художественный руководитель и дирижер ансамбля Le Poème Harmonique Венсан Дюместр. В перерыве между репетициями Венсан Дюместр дал интервью.
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