Артисты пермской оперы штудируют французский

В Пермском театре оперы и балета идет подготовка к премьере оперы "Фаэтон", которая состоится 15 марта . На пермской сцене свою версию «Фаэтона» представят мастера барочного театра режиссер Бенжамин Лазар и художественный руководитель и дирижер ансамбля Le Poème Harmonique Венсан Дюместр. В перерыве между репетициями Венсан Дюместр дал интервью.