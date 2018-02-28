«Альф»: конкурс творчества детей и молодежи

На базе лагеря «Новое поколение» прошел межрегиональный фестиваль - конкурс творчества детей и молодежи «Альф». Он проводится с 2012 года в рамках международного фестиваля "Пермский транзит". Участники в течение трех дней соревнуются в различных номинациях: хореография, вокал, театральное и цирковое искусство, инструментальное творчество. Оценивало конкурсантов профессиональное жюри - деятели культуры из Перми и Москвы.

На фестивале детского творчества «Альф» , по словам организаторов и участников, царит особая атмосфера, помимо конкурса здесь уделяют внимание сплочению коллективов, ведется работа вожатского корпуса.

С 2014 года фестиваль творчества детей и молодежи «Альф» посвящают Ольге Эннс - главному режиссеру Пермского академического театра оперы и балета, первые два года она была председателем жюри, но в апреле 2013 Ольга Эннс трагически погибла. Ее дело продолжил Евгений Зверев.