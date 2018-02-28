В Ботаническом саду распустились тропические цветы

Несмотря на морозы и метели в Перми расцвели тропические цветы. Произошло это в одной из оранжерей Ботанического сада Пермского классического университета. Как говорят специалисты, цветение продлится до середины весны, в зависимости от погодных условий. Правда, такая природная красота доступна в этом году только работникам Ботанического сада. Сейчас оранжерея закрыта на запланированный ремонт. Экскурсии в ней не проводятся.