В Ботаническом саду распустились тропические цветы
Несмотря на морозы и метели в Перми расцвели тропические цветы. Произошло это в одной из оранжерей Ботанического сада Пермского классического университета. Как говорят специалисты, цветение продлится до середины весны, в зависимости от погодных условий. Правда, такая природная красота доступна в этом году только работникам Ботанического сада. Сейчас оранжерея закрыта на запланированный ремонт. Экскурсии в ней не проводятся.
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