Выставка «Регионы России»: есть всё!

В Перми откроется традиционная выставка-продажа «Регионы России». Свою продукцию здесь представят более 100 участников из разных российских городов и стран ближнего зарубежья. Как и всегда, на выставочной площадке можно будет найти все, что душе угодно - одежду и обувь, кожаные изделия, головные уборы, трикотаж, постельное бельё, а также товары для дома, косметику и многое другое. Продуктовый сектор выставки будет представлен мясными и рыбными деликатесами, восточными сладостями, медом и чаем. Выставка-продажа будет работать с 28 февраля по 4 марта на шоссе Космонавтов, 59. Вход свободный.

Здесь же на выставке «Регионы России» свою продукцию традиционно представит компания «Рыбак Камчатки». Они вновь привезут в Пермь свежие морские деликатесы - чавычу, нерку, кижуч, горбушу, палтус, красную икру и многое другое – из самого сердца Камчатки.