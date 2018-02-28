Суд арестовал гендиректора ООО «КамСтройИнвест»

В Свердловском районном суде Перми избрали меру пресечения Алексею Лобанову, гендиректору компании «КамСтройИнвест», которая возводила печально известный Первый Пермский микрорайон. Люди, которые купили там квартиры, остались без жилья и без денег. Это более 300 обманутых дольщиков.

В зал заседания Свердловского районного суда Алексея Лобанова, директора компании-застройщика Первого Пермского микрорайона, привели под конвоем по узкому коридору. Меру пресечения избирали довольно долго - более трёх часов.

Процесс открытый, но со стороны потерпевших - всего несколько человек. Наталья Трушникова в Первом Пермском микрорайоне купила четырехкомнатную квартиру.

Наталья Трушникова, дольщик Первого Пермского микрорайона: "Нас четверо человек, у меня мама-инвалид, приобретали четырехкомнатную, чтобы жить всем вместе. 700 тысяч мы внесли первоначальный взнос и 2,5 млн мы взяли в ипотеку на 20 лет".

Строительство амбициозного проекта от «КамСтройИнвеста» началось в 2013 году. Первую очередь - 12 разноцветных трёхэтажных домов - должны были сдать в 2015-м. Но стройку заморозили. Более 300 семей оказались обманутыми.

На заседании Алексей Лобанов, отвечая на вопрос судьи про арест, сказал - в таком случае, другие дела, связанные уже с банкротством строительной компании, встанут.

Алексей Лобанов: "Исходя из этого я прошу домашний арест, мне хотя бы можно будет пописывать какие-то документы".

Сторона обвинения настаивала, что подозреваемый, находясь на свободе, может оказывать давление на свидетелей или скрыться. Суд поддержал доводы гособвинителя и заключил Алексея Лобанова под стражу на два месяца. Его подозревают в злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, именно он похитил денежные средства участников долевого строительства.