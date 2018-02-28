Самолеты из-за непогоды не смогли приземлиться в Перми
Накануне из-за сильной метели в пермском аэропорту не смог приземлиться рейс авиакомпании «Аэрофлот» Шереметьево-Большое Савино. Борт ушел на запасной аэропорт в Казань. Больше повезло пассажирам авиакомпании S7. Их самолет, тоже вылетевший из Москвы, успешно сел в пермском аэропорту с задержкой всего 15 минут. Во время посадки метель стихла, что позволило летчикам посадить машину.
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