Самолеты из-за непогоды не смогли приземлиться в Перми

Накануне из-за сильной метели в пермском аэропорту не смог приземлиться рейс авиакомпании «Аэрофлот» Шереметьево-Большое Савино. Борт ушел на запасной аэропорт в Казань. Больше повезло пассажирам авиакомпании S7. Их самолет, тоже вылетевший из Москвы, успешно сел в пермском аэропорту с задержкой всего 15 минут. Во время посадки метель стихла, что позволило летчикам посадить машину.