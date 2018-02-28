Пермь. Новости культуры 27.02.2018
Темы выпуска:
- На базе лагеря «Новое поколение» прошел межрегиональный фестиваль - конкурс творчества детей и молодежи «Альф».
- Интервью программе "Новости культуры" дал художественный руководитель и дирижер ансамбля Le Poème Harmonique Венсан Дюместр.
- В выходные в рамках лаборатории современного зрителя режиссер оперы "Фаэтон" Бенжамин Лазар дал Мастер-класс по барочному жесту.
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