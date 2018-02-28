Нетрезвая лихачка устроила лобовое ДТП
ДТП с участием, по всей видимости, нетрезвого водителя произошло на 47-м километре автодороги Пермь-Екатеринбург. По данным главного управления МВД по Пермскому краю, 27-летняя автоледи за рулем Хендай Солярис на высокой скорости вылетела на встречную полосу движения, не справившись с управлением, и столкнулась лоб в лоб со встречной иномаркой Киа Серато. Только по счастливой случайности в аварии никто не получил тяжелых травм. Проходить медосвидетельствование на наличие алкоголя в крови женщина отказалась. В отношении нетрезвой лихачки возбуждено административное дело. Ей грозит крупный штраф и возможное лишение прав.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Прикамье открывают новые избирательные участки
Капремонт в детском противотуберкулезном санатории идет с опережением графика
Депутаты распределили остатки бюджета
Свинокомплекс отстояли?
Коммунальщики перешли на усиленный режим работы из-за снегопада
Пожар в Чусовом: Возбуждено уголовное дело
В пермском магазине изъяли поддельную обувь
«Амкар» начинает новый игровой сезон
Узнай ВИЧ-статус: быстро, бесплатно, анонимно
Пермь назвали баскетбольным сердцем России
Добавить комментарий: