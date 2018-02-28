Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← В Прикамье открывают новые избирательные участки

Нетрезвая лихачка устроила лобовое ДТП

смотреть видео

ДТП

ДТП с участием, по всей видимости, нетрезвого водителя произошло на 47-м километре автодороги Пермь-Екатеринбург. По данным главного управления МВД по Пермскому краю, 27-летняя автоледи за рулем Хендай Солярис на высокой скорости вылетела на встречную полосу движения, не справившись с управлением, и столкнулась лоб в лоб со встречной иномаркой Киа Серато. Только по счастливой случайности в аварии никто не получил тяжелых травм. Проходить медосвидетельствование на наличие алкоголя в крови женщина отказалась. В отношении нетрезвой лихачки возбуждено административное дело. Ей грозит крупный штраф и возможное лишение прав.

 

Метки: в Пермском крае, Происшествия, Аварии

Опубликовано: 28.02.2018 в 11:52 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

В Прикамье открывают новые избирательные участки

Капремонт в детском противотуберкулезном санатории идет с опережением графика

Депутаты распределили остатки бюджета

Свинокомплекс отстояли?

Коммунальщики перешли на усиленный режим работы из-за снегопада

Пожар в Чусовом: Возбуждено уголовное дело

В пермском магазине изъяли поддельную обувь

«Амкар» начинает новый игровой сезон

Узнай ВИЧ-статус: быстро, бесплатно, анонимно

Пермь назвали баскетбольным сердцем России


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← В Прикамье открывают новые избирательные участки

Обратите внимание

в Перми

Родители сдают ЕГЭ

В школе №2 ЕГЭ попробуют написать родители, общественные деятели и депутаты Гордумы и Заксобрания.
читать28.02.2018 в 13:02
Метки: в Перми, Общество, Образование

За «черными лесорубами» будут следить из Космоса

Программу ParmaGIS разработал пермский Центр космических технологий и услуг.
читать28.02.2018 в 12:14
Метки: в Перми, в Пермском крае, В России

В Прикамье открывают новые избирательные участки

18 марта проголосовать можно будет в шаговой доступности.
читать28.02.2018 в 11:24
Метки: в Перми, в Пермском крае, Выборы

Капремонт в детском противотуберкулезном санатории идет с опережением графика

Детский противотуберкулезный санаторий «Ирень» примет пациентов в обновленных корпусах уже осенью.
читать28.02.2018 в 10:59
Метки: в Перми, Общество

Депутаты распределили остатки бюджета

Депутаты решили судьбу 773 миллионов рублей, оставшихся в бюджете с 2017 года.
читать28.02.2018 в 10:35
Метки: в Перми, Власть

В России

За «черными лесорубами» будут следить из Космоса

Программу ParmaGIS разработал пермский Центр космических технологий и услуг.
читать28.02.2018 в 12:14
Метки: в Перми, в Пермском крае, В России

«Амкар» начинает новый игровой сезон

27 февраля в рамках 1/4 финала Кубка России по футболу пермяки на своем поле встретятся с курским «Авангардом».
читать27.02.2018 в 17:23
Метки: в Перми, В России, Спорт, Общество

Пермь назвали баскетбольным сердцем России

Российские баскетболисты разгромили в Перми команду из Боснии и Герцеговины.
читать27.02.2018 в 15:00
Метки: в Перми, Спорт, В России, В мире

Питомцы-путешественники: правила вывоза

При вывозе животного за рубеж оформляется ветеринарный сертификат международного образца.
читать26.02.2018 в 15:43
Метки: в Перми, Общество, В России

Пермские юнармейцы отправились в Москву

Ребята стали участниками Первого всероссийского молодежного патриотического форума «Я - Юнармия»
читать26.02.2018 в 11:45
Метки: в Перми, в Пермском крае, В России
Лента новостей RSS каналы

Родители сдают ЕГЭРодители сдают ЕГЭ

Социальный бизнес. Начни свое дело!Социальный бизнес. Начни свое дело!

За «черными лесорубами» будут следить из КосмосаЗа «черными лесорубами» будут следить из Космоса

Нетрезвая лихачка устроила лобовое ДТПНетрезвая лихачка устроила лобовое ДТП

В Прикамье открывают новые избирательные участкиВ Прикамье открывают новые избирательные участки

Капремонт в детском противотуберкулезном санатории идет с опережением графикаКапремонт в детском противотуберкулезном санатории идет с опережением графика

Депутаты распределили остатки бюджетаДепутаты распределили остатки бюджета

Свинокомплекс отстояли?Свинокомплекс отстояли?

Коммунальщики перешли на усиленный режим работы из-за снегопадаКоммунальщики перешли на усиленный режим работы из-за снегопада

Пожар в Чусовом: Возбуждено уголовное делоПожар в Чусовом: Возбуждено уголовное дело

Вести Кудымкар 27.02.2018Вести Кудымкар 27.02.2018

В пермском магазине изъяли поддельную обувьВ пермском магазине изъяли поддельную обувь

«Амкар» начинает новый игровой сезон«Амкар» начинает новый игровой сезон

«Молот-Прикамье» потерпел два поражения«Молот-Прикамье» потерпел два поражения

В «медвежьей» схватке уступили пермские гандболистыВ «медвежьей» схватке уступили пермские гандболисты

В Прикамье долг за тепло превысил 4 миллиардаВ Прикамье долг за тепло превысил 4 миллиарда

Узнай ВИЧ-статус: быстро, бесплатно, анонимноУзнай ВИЧ-статус: быстро, бесплатно, анонимно

Мисс «Амкар»-2018 получит колье с бриллиантомМисс «Амкар»-2018 получит колье с бриллиантом

Пермь назвали баскетбольным сердцем РоссииПермь назвали баскетбольным сердцем России

Внимание: Изменения в работе ГИБДДВнимание: Изменения в работе ГИБДД

В Пермском районе утонул тракторВ Пермском районе утонул трактор

Нужны конькиНужны коньки

Пожар в Чусовом: погибли шесть человекПожар в Чусовом: погибли шесть человек

На Камской ГЭС готовятся к обильному половодьюНа Камской ГЭС готовятся к обильному половодью

Лобовое ДТП: На трассе М7 «Волга» столкнулись два автомобиляЛобовое ДТП: На трассе М7 «Волга» столкнулись два автомобиля

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» 2012-2018 ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2018.

© 2018 Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 выдано 22.08.2014 г. Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Учредитель федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Главный редактор Панина Елена Валерьевна.

Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Шаталин Сергей Александрович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную