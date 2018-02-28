Нетрезвая лихачка устроила лобовое ДТП

ДТП с участием, по всей видимости, нетрезвого водителя произошло на 47-м километре автодороги Пермь-Екатеринбург. По данным главного управления МВД по Пермскому краю, 27-летняя автоледи за рулем Хендай Солярис на высокой скорости вылетела на встречную полосу движения, не справившись с управлением, и столкнулась лоб в лоб со встречной иномаркой Киа Серато. Только по счастливой случайности в аварии никто не получил тяжелых травм. Проходить медосвидетельствование на наличие алкоголя в крови женщина отказалась. В отношении нетрезвой лихачки возбуждено административное дело. Ей грозит крупный штраф и возможное лишение прав.