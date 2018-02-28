В Прикамье открывают новые избирательные участки

К выборам президента страны в Перми открывают новые избирательные участки.

Яна Круковская только недавно справила новоселье. Прописаться в «Грибоедовском» ещё не успела, но голосовать можно и по месту фактического нахождения. Тем более, в микрорайоне появились 2 новых избирательных участка. Всё что нужно - прийти до 12 марта и написать заявление.

Яна Круковская: "Очень здорово, что не нужно далеко ездить, можно просто прикрепиться к другому участку. Я переехала сюда, теперь очень удобно голосовать".

Раньше жителям микрорайона Ива приходилось голосовать в школе №4 на улице Каспийской. Многие просто не знали, где найти свой избирательный участок.

С помощью мобильного приложения можем определить, что расстояние от микрорайона до прежнего избирательного участка около 2,5 км. Автомобилисты могли добраться за 7 минут, но тем, кто ездит на автобусе, приходилось непросто, поскольку прямых маршрутов до улицы Каспийской отсюда нет.

Изменения должны почувствовать и члены избиркома, тем более, сейчас, когда стартовали поквартирные обходы. Раньше до избирателей приходилось идти несколько километров.

Людмила Ядвиго, председатель территориальной избирательной комиссии Мотовилихинского района г. Перми: "У нас здесь теперь всё компактно, сокращается время доставки приглашений до любого избирателя в несколько раз. Здесь комфортные, удобные условия, современный офис, куда каждому избирателю будет приятно прийти".

Новые избирательные участки открылись также в березниковском микрорайоне «Любимов». И если там люди только в процессе заселения, здесь, в Мотовилихе, многие живут несколько лет.

Антон Маклаев, член избирательной комиссии Пермского края: "Организованы эти два новых участка, к ним прикреплено более 4 тысяч жителей, избирателей. Плюс достаточно активно идут жильцы, пишут заявления о новом порядке - по месту фактического нахождения, поскольку ещё не все успели прописаться в новых домах".

Одной из них и стала Яна Круковская: потребовалось всего 5 минут личного времени, чтобы написать заявление, и теперь 18 марта проголосовать можно будет в шаговой доступности.