Капремонт в детском противотуберкулезном санатории идет с опережением графика

Принять пациентов в обновленных корпусах уже осенью. Капитальный ремонт детского противотуберкулезного санатория «Ирень» идет с двухнедельным опережением графика.

Шум работающей дрели заглушают звуки фортепьяно. Это строители в перерывах демонстрируют таланты, и могут себе позволить - идут с опережением графика на две недели. Сегодня уже приступили к отделке актового зала - именно здесь и будет стоять музыкальный инструмент.

Юрий Чистых, главный врач ГБУЗ Пермского края «Краевой детский санаторий для больных туберкулёзом «Ирень»: "Первый этаж пищеблок, а на втором - кабинеты для внешкольных занятий. Здесь мы сделаем еще стоматкабинет и физкабинет".

Капитальный ремонт зданий детского противотуберкулезного санатория «Ирень» стал возможным благодаря выделению средств из резервного фонда президента России при поддержке губернатора региона Максима Решетникова. Речь о почти 47 млн рублей. Деньги пойдут на ремонт школы, столовой и спальных корпусов.

А это еще один объект - корпус для девочек на 55 мест. Работы здесь также идут полным ходом - сегодня строители сложили новую кирпичную стену. Чтобы понимать весь масштаб работ, достаточно представить, что раньше коммуникации проходили под полом как попало. Сейчас для них сделан специальный поддон - сюда скоро поместят новую трубу отопления.

Лечение в санатории проходят более 400 ребятишек в год. Продолжительность смены для каждого определяет врач. Принимают не только тех, кто болен, но и, к примеру, детей болеющих родителей. Андрей из Кудымкара говорит, санаторий совсем не похож на больницу - здесь можно смотреть кино, играть в настольный хоккей или выбрать другое занятие по душе.

Сейчас работа санатория временно приостановлена: строителям предстоит утеплить стены корпусов, заменить инженерные коммуникации и оформить фасады.

Вячеслав Кудрин, заместитель директора компании-подрядчика: "Мы проводим новые коммуникации, утепляется здание, для того чтобы детишкам было комфортно, они не мерзли и меньше простывали".

Первые серьёзные изменения здесь планируют оценить в августе, а уже осенью принять маленьких пациентов в обновлённых корпусах.