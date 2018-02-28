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Депутаты распределили остатки бюджета
На заседании Пермской городской думы депутаты решили судьбу 773 миллионов рублей, оставшихся в бюджете с 2017 года. 91 миллион направят на развитие сети образовательных учреждений - это покупка нового здания детского сада и содержание существующих объектов. Основная статья расходов - это ЖКХ, деньги пойдут на строительство и модернизация сетей водо- и теплоснабжения, контроль за городскими свалками и многое другое. Кроме того, 188 млн рублей направят на объекты благоустройства, строительство спортплощадок и в качестве субсидии городскому электротранспорту.
Юрий Уткин, председатель Пермской городской думы: "Как никогда рано мы перераспределяем остатки, которые в силу разных объективных причин сложились с минувшего финансового года. Тот бюджет, который сегодня принят коллегами, поддержан. После такой порой эмоциональной дискуссии, безусловно, важный шаг для того, чтобы как можно раньше профинансировать и разыграть конкурсные процедуры, аукционы".
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