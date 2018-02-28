Свинокомплекс отстояли?

Майский свинокомплекс удалось отстоять. За падение цен на молоко производитель получит субсидии из казны. Проблемы сельского хозяйства заняли большую часть поездки губернатора Пермского края по Верещагинскому и Краснокамскому районам. Но не только они.

Глядя из обновленной кабины железнодорожного снегоуборщика, и не скажешь, что такую машину собрали на одном из старейших предприятий Верещагино. Михаил Тиунов своим трудом доказывает, что нет ничего невозможного. На заводе Ремпутьмаш отработал всего полгода, но перспективы есть. Завод не стоит на месте, вдобавок к снегоуборочной технике уже в этом году здесь планируют начать выпускать новые модули технического сопровождения. В условиях постоянной модернизации железной дороги такие бытовки на колесах особенно востребованы.

Следующее совещание рабочей поездки губернатора посвящено уже молочному производству. Закупочная цена на молоко в Приволжском федеральном округе начала падать еще весной прошлого года, в Прикамье она держалась до последнего и в среднем только в январе упала на рубль. Пережить сложное время сельхозпроизводителям поможет выдача субсидии на молоко за год вперед.

В Майском на встречу собираются работники местного свинокомплекса. Еще недавно государственное предприятие, под руководством арендаторов находилось под угрозой закрытия и полного разорения. Сегодня же полностью восстановлен производственный процесс, погашены долги по зарплате.

Наталья Каменских, начальник СВК-1 «Свинокомплекса Пермский»: "Мы не будем брошены на произвол судьбы, потому что эта неопределенность, которая происходила, до того, как нас передали в край - это было очень и очень плачевное состояние".

Самое главное, несмотря на тяжелые времена, удалось сохранить поголовье. Сегодня в свинокомплексе Пермском содержат почти 80 тысяч свиней, из них 8 тысяч свиноматок. Есть необходимые запасы сырья и комбикормов. А это значит, что у тысячи человек местных жителей есть работа.

При этом все понимают, что предприятию необходима модернизация, так что от поиска инвестора здесь не отказываются. Впрочем, это уже повод для новой поездки главы региона.