Коммунальщики перешли на усиленный режим работы из-за снегопада

Непогода доставила немало проблем пешеходам, автомобилистам и городским коммунальным службам.

Пока мы разговариваем со Светланой, ее машину снова заметает. Значит, вновь чистить. Ох, не такой погоды ожидали перед наступлением весны, жалуется девушка и берется за щетку.

Светлана Федорова:

- Пока здесь простояла два часа, уже занесло. Большой сугроб на ней, чистить надо.

Точно так же и коммунальщики. Только вычистят улицу, а через несколько минут она опять в снегу. 10 миллиметров осадков примерно выпало за сутки, выше среднего. Ситуацию усугубляет сильный ветер. 200 единиц техники выведено в город днем. Но каждый район со стихией справляется по-разному.

Александр Козенков, глава администрации Ленинского района г. Перми: "36 единиц мы вывели днем, и более 40 выйдет в ночь. Прежде всего, мы определили для себя это дороги, карманы, прежде всего, почистка и убираем накат".

Все городские подрядчики переведены на круглосуточный режим работы. Рано утром дороги проверит специальная инспекция городской администрации. Работу управляющих компаний оценят уже в середине дня. Если что-то будет не так - оштрафуют. Суммы разные, от полутора до двухсот тысяч рублей.

Днем снег сгребают с тротуара на обочину и с дороги - сюда же, а убирать все это будут ночью, именно поэтому коммунальщики просят не оставлять автомобили на краю проезжей части в темное время суток, чтобы техника могла подъехать и убрать сугробы.

Чтобы не усугубить ситуацию авариями на дороге, не стоит лихачить и давить на газ при повороте. Лучше соблюдать двойную дистанцию и выезжать заранее. Это подсказывает здравый смысл. А специалисты еще более категоричны.

Константин Лиховских, председатель совета ассоциации автошкол Пермского края: "В случае сильного снегопада, сильных метелей, есть возможность отказаться от транспортного средства, то лучше передвигаться либо пешком, либо на общественном транспорте".

28 февраля снегопады в Перми должны прекратиться, станет полегче, но и попрохладнее.

Андрей Шихов, инженер ГИС-центра ПГНИУ: "Температура снова опустится до минус 20, и первое заметное потепление придет днем первого марта".

Одна деталь для полной картины, чтобы оценить масштабы и снегопадов и работы коммунальщиков - только из одного Ленинского района с начала года вывезено 5100 КАМАЗов снега.