Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← В пермском магазине изъяли поддельную обувь

Коммунальщики перешли на усиленный режим работы из-за снегопада →

Пожар в Чусовом: Возбуждено уголовное дело

смотреть видео

пожар

Жуткий пожар произошел в Чусовом.  Загорелась квартира в бывшем общежитии на улице 50 лет ВЛКСМ. В результате погибли 6 человек, из них трое детей.

Марина, её дочь Кристина и внук Матвей спасались по пожарной лестнице, другого выхода уже не было. Соседи сообщили, что в доме пожар, и к тому моменту, когда все проснулись, путь в подъезд уже был отрезан дымом. 

Кристина Малышкина: "Мама забежала обратно и сказала, что всё, уже не выйдем. Я накрыла ребенка одеялом, дала мокрую тряпочку, прижала к себе. Мама увидела пожарную машину, начала открывать окно и кричать "помогите".

Около полуночи загорелась квартира на четвёртом этаже бывшего общежития, потребовалось время и немалое количество сил и средств, чтобы ликвидировать возгорание.

Денис Поздеев, и.о. заместителя начальника главного управления по государственной противопожарной службе ГУ МЧС РФ по Пермскому краю:

"Всего сил и средств от МЧС было задействовано более 40 человек личного состава и 11 единиц техники, среди них была применена высотная техника".

пожар

Таким образом было эвакуировано почти 40 человек, сильное задымление не давало им возможности покинуть дом через подъезд, применяли пожарные лестницы и  спасательную верёвку.

Если эту квартиру попробовать восстановить, процесс будет очень долгим, судя по степени разрушения.  Пока что окна заделывают фанерой, потому что стекол нет вообще.

На пожаре погибло шесть человек - трое взрослых и трое детей, 11 человек госпитализировали, четверо из них отправили в Пермь. Часть жителей дома смогла отправиться к родственникам, остальных, более 50 человек, поселили в местную гостиницу.

Андрей Митрохин, и.о. главы Чусовского района: "Для данной категории граждан организовано горячее питание".

После того как решился вопрос с расселением,  был организован сбор вещей для потерпевших, потому что многие не успели даже одеться, покидая здание.

Татьяна Куликова, начальник территориального управления Министерства социального развития Пермского края по Чусовскому и Горнозаводскому районам: "Сегодня уже поступают первые отклики. Думаю, что когда непосредственно пострадавшие смогут попасть снова в свои квартиры, а это будет позднее, мы будем точно знать ту необходимую помощь, которая нужна каждому".

Учитывая гибель людей, по факту уголовное дело возбудил Следственный комитет. Сейчас предстоит провести экспертизы, опросить немалое количество людей, а что касается причин - пока можно только предполагать.

Ринат Фасхиев, заместитель руководителя СО по г. Чусовой СУ СК РФ по Пермскому краю: "Мы не будем исключать такую версию, как поджог. Не будет исключена версия неосторожное обращение с огнем. И версия, что недолжное обращение жителей с электрическими приборами".  

Статистика этого года пожарам не радует - на сегодняшний день 418 пожаров, на которых погибло 50 человек, из них 8 детей.

Максим Пеккер

Метки: в Пермском крае, Происшествия

Опубликовано: 28.02.2018 в 09:17 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

В пермском магазине изъяли поддельную обувь

«Амкар» начинает новый игровой сезон

Узнай ВИЧ-статус: быстро, бесплатно, анонимно

Пермь назвали баскетбольным сердцем России

Внимание: Изменения в работе ГИБДД

В Пермском районе утонул трактор

Пожар в Чусовом: погибли шесть человек

Лобовое ДТП: На трассе М7 «Волга» столкнулись два автомобиля

Штормовое предупреждение: снег, метель, накат на дорогах

В Прикамье стартовала экологическая акция «Покорми птицу»


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← В пермском магазине изъяли поддельную обувь

Коммунальщики перешли на усиленный режим работы из-за снегопада →

Обратите внимание

в Перми

Родители сдают ЕГЭ

В школе №2 ЕГЭ попробуют написать родители, общественные деятели и депутаты Гордумы и Заксобрания.
читать28.02.2018 в 13:02
Метки: в Перми, Общество, Образование

За «черными лесорубами» будут следить из Космоса

Программу ParmaGIS разработал пермский Центр космических технологий и услуг.
читать28.02.2018 в 12:14
Метки: в Перми, в Пермском крае, В России

В Прикамье открывают новые избирательные участки

18 марта проголосовать можно будет в шаговой доступности.
читать28.02.2018 в 11:24
Метки: в Перми, в Пермском крае, Выборы

Капремонт в детском противотуберкулезном санатории идет с опережением графика

Детский противотуберкулезный санаторий «Ирень» примет пациентов в обновленных корпусах уже осенью.
читать28.02.2018 в 10:59
Метки: в Перми, Общество

Депутаты распределили остатки бюджета

Депутаты решили судьбу 773 миллионов рублей, оставшихся в бюджете с 2017 года.
читать28.02.2018 в 10:35
Метки: в Перми, Власть

В России

За «черными лесорубами» будут следить из Космоса

Программу ParmaGIS разработал пермский Центр космических технологий и услуг.
читать28.02.2018 в 12:14
Метки: в Перми, в Пермском крае, В России

«Амкар» начинает новый игровой сезон

27 февраля в рамках 1/4 финала Кубка России по футболу пермяки на своем поле встретятся с курским «Авангардом».
читать27.02.2018 в 17:23
Метки: в Перми, В России, Спорт, Общество

Пермь назвали баскетбольным сердцем России

Российские баскетболисты разгромили в Перми команду из Боснии и Герцеговины.
читать27.02.2018 в 15:00
Метки: в Перми, Спорт, В России, В мире

Питомцы-путешественники: правила вывоза

При вывозе животного за рубеж оформляется ветеринарный сертификат международного образца.
читать26.02.2018 в 15:43
Метки: в Перми, Общество, В России

Пермские юнармейцы отправились в Москву

Ребята стали участниками Первого всероссийского молодежного патриотического форума «Я - Юнармия»
читать26.02.2018 в 11:45
Метки: в Перми, в Пермском крае, В России
Лента новостей RSS каналы

Родители сдают ЕГЭРодители сдают ЕГЭ

Социальный бизнес. Начни свое дело!Социальный бизнес. Начни свое дело!

За «черными лесорубами» будут следить из КосмосаЗа «черными лесорубами» будут следить из Космоса

Нетрезвая лихачка устроила лобовое ДТПНетрезвая лихачка устроила лобовое ДТП

В Прикамье открывают новые избирательные участкиВ Прикамье открывают новые избирательные участки

Капремонт в детском противотуберкулезном санатории идет с опережением графикаКапремонт в детском противотуберкулезном санатории идет с опережением графика

Депутаты распределили остатки бюджетаДепутаты распределили остатки бюджета

Свинокомплекс отстояли?Свинокомплекс отстояли?

Коммунальщики перешли на усиленный режим работы из-за снегопадаКоммунальщики перешли на усиленный режим работы из-за снегопада

Пожар в Чусовом: Возбуждено уголовное делоПожар в Чусовом: Возбуждено уголовное дело

Вести Кудымкар 27.02.2018Вести Кудымкар 27.02.2018

В пермском магазине изъяли поддельную обувьВ пермском магазине изъяли поддельную обувь

«Амкар» начинает новый игровой сезон«Амкар» начинает новый игровой сезон

«Молот-Прикамье» потерпел два поражения«Молот-Прикамье» потерпел два поражения

В «медвежьей» схватке уступили пермские гандболистыВ «медвежьей» схватке уступили пермские гандболисты

В Прикамье долг за тепло превысил 4 миллиардаВ Прикамье долг за тепло превысил 4 миллиарда

Узнай ВИЧ-статус: быстро, бесплатно, анонимноУзнай ВИЧ-статус: быстро, бесплатно, анонимно

Мисс «Амкар»-2018 получит колье с бриллиантомМисс «Амкар»-2018 получит колье с бриллиантом

Пермь назвали баскетбольным сердцем РоссииПермь назвали баскетбольным сердцем России

Внимание: Изменения в работе ГИБДДВнимание: Изменения в работе ГИБДД

В Пермском районе утонул тракторВ Пермском районе утонул трактор

Нужны конькиНужны коньки

Пожар в Чусовом: погибли шесть человекПожар в Чусовом: погибли шесть человек

На Камской ГЭС готовятся к обильному половодьюНа Камской ГЭС готовятся к обильному половодью

Лобовое ДТП: На трассе М7 «Волга» столкнулись два автомобиляЛобовое ДТП: На трассе М7 «Волга» столкнулись два автомобиля

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» 2012-2018 ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2018.

© 2018 Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 выдано 22.08.2014 г. Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Учредитель федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Главный редактор Панина Елена Валерьевна.

Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Шаталин Сергей Александрович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную