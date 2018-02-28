Пожар в Чусовом: Возбуждено уголовное дело

Жуткий пожар произошел в Чусовом. Загорелась квартира в бывшем общежитии на улице 50 лет ВЛКСМ. В результате погибли 6 человек, из них трое детей.

Марина, её дочь Кристина и внук Матвей спасались по пожарной лестнице, другого выхода уже не было. Соседи сообщили, что в доме пожар, и к тому моменту, когда все проснулись, путь в подъезд уже был отрезан дымом.

Кристина Малышкина: "Мама забежала обратно и сказала, что всё, уже не выйдем. Я накрыла ребенка одеялом, дала мокрую тряпочку, прижала к себе. Мама увидела пожарную машину, начала открывать окно и кричать "помогите".

Около полуночи загорелась квартира на четвёртом этаже бывшего общежития, потребовалось время и немалое количество сил и средств, чтобы ликвидировать возгорание.

Денис Поздеев, и.о. заместителя начальника главного управления по государственной противопожарной службе ГУ МЧС РФ по Пермскому краю:

"Всего сил и средств от МЧС было задействовано более 40 человек личного состава и 11 единиц техники, среди них была применена высотная техника".

Таким образом было эвакуировано почти 40 человек, сильное задымление не давало им возможности покинуть дом через подъезд, применяли пожарные лестницы и спасательную верёвку.

Если эту квартиру попробовать восстановить, процесс будет очень долгим, судя по степени разрушения. Пока что окна заделывают фанерой, потому что стекол нет вообще.

На пожаре погибло шесть человек - трое взрослых и трое детей, 11 человек госпитализировали, четверо из них отправили в Пермь. Часть жителей дома смогла отправиться к родственникам, остальных, более 50 человек, поселили в местную гостиницу.

Андрей Митрохин, и.о. главы Чусовского района: "Для данной категории граждан организовано горячее питание".

После того как решился вопрос с расселением, был организован сбор вещей для потерпевших, потому что многие не успели даже одеться, покидая здание.

Татьяна Куликова, начальник территориального управления Министерства социального развития Пермского края по Чусовскому и Горнозаводскому районам: "Сегодня уже поступают первые отклики. Думаю, что когда непосредственно пострадавшие смогут попасть снова в свои квартиры, а это будет позднее, мы будем точно знать ту необходимую помощь, которая нужна каждому".

Учитывая гибель людей, по факту уголовное дело возбудил Следственный комитет. Сейчас предстоит провести экспертизы, опросить немалое количество людей, а что касается причин - пока можно только предполагать.

Ринат Фасхиев, заместитель руководителя СО по г. Чусовой СУ СК РФ по Пермскому краю: "Мы не будем исключать такую версию, как поджог. Не будет исключена версия неосторожное обращение с огнем. И версия, что недолжное обращение жителей с электрическими приборами".

Статистика этого года пожарам не радует - на сегодняшний день 418 пожаров, на которых погибло 50 человек, из них 8 детей.