В пермском магазине изъяли поддельную обувь

Пермские таможенники и транспортная прокуратура в одном из магазинов Перми изъяли поддельную обувь известных брендов. Во время рейда на полках были обнаружены ботинки и кроссовки таких популярных марок как New Balance, Nike, Michael Kors, Ecco, Salomon и Timberland. Однако продавец указанных товаров не смог предоставить документы на право использования товарных знаков общеизвестных фирм. Об этом сообщили в пресс-службе Пермской таможни. Всего в результате проверки было найдено 200 единиц товара с признаками контрафакта. Поддельную обувь и одежду таможенники изъяли до решения суда. Продавцу грозит штраф до пятикратного размера стоимости всего товара.