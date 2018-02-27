«Амкар» начинает новый игровой сезон

Руководство пермского футбольного клуба «Амкар» рассказало накануне о предстоящем игровом сезоне. 27 февраля в рамках 1/4 финала Кубка России по футболу пермяки на своем поле встретятся с курским «Авангардом». Пермский клуб сделал все, чтобы этот матч и последующие весенней части чемпионата страны прошли на достойном уровне. Задача для премьер-лиги – выбраться из стыковой зоны и закрепиться в десятке, в кубке пройти как можно дальше, в идеале – сыграть в финале.

Геннадий Шилов, президент ФК «Амкар»: "Благодаря финансовой помощи из пермского бюджета клубу был перечислен 161 млн рублей. Мы погасили все долги по заработной плате, все налоги и за сборы. И считаю, что финансовое положение в клубе стабильное на сегодняшний день".

Болельщикам представили и новых игроков. Фирменные майки красно-чёрных торжественно вручили Кириллу Суслову и Аарону Оланаре. Главный тренер Гаджи Гаджиев высоко оценил качество подготовки на двух учебно-тренировочных сборах в Турции и доброжелательный настрой в коллективе.

Гаджи Гаджиев, главный тренер ФК «Амкар»: "В целом замечаний к игрокам по отношению к подготовке нет. Профессиональный коллектив, достаточно дружный. Там нормальные ребята подобраны, которые понимают, что для них самое важное – это тренироваться и играть".