Узнай ВИЧ-статус: быстро, бесплатно, анонимно

До 4 марта в ТРК «СпешиLove» каждый совершеннолетний житель Перми может абсолютно бесплатно и анонимно пройти экспресс-тест на ВИЧ-инфекцию. Пункт тестирования открыт силами активных пермяков, создателей социального проекта «ЖиВИЧеловеком».

Импровизированный медицинский кабинет открылся на первом этаже. Внутри находится врач-эпидемиолог и лаборант. Здесь бесплатно и анонимно можно пройти экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию.



Планируется, что эта акция, инициатором которой стали представители общественности, продлится неделю. За это время в будние дни и в выходные всех желающих протестируют. Тест длится примерно 20 минут, сразу можно узнать результаты. Если результат отрицательный, можно продолжать наблюдаться с регулярностью раз в полгода. Если результат положительный, там уже потребуется консультация специалистов.

Евгений Сармометов, главный врач Пермского краевого центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями: "Человек, который узнал свой ВИЧ-статус, это не приговор. Мы уже об этом говорили. Если он будет соблюдать рекомендации врачей, продолжительность жизни у человека может быть такой же, как в среднем у популяции".

Кроме экспресс-анализа можно получить консультацию, как и что делать, выдаются памятки. Будут работать волонтеры. Такое экспресс-тестирование пользуется популярностью. Как рассказали организаторы, эта акция не станет разовой, планируется, что такие акции будут проводиться и в будущем, и не только на территории Перми, уже заявлены такие города как Краснокамск, Соликамск и Кунгур.