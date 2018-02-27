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Пермь назвали баскетбольным сердцем России

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Российские баскетболисты разгромили в Перми команду из Боснии и Герцеговины. С разрывом в 17 очков закончился отборочный баскетбольный матч Кубка мира по баскетболу ФИБА 2019 года.

Олимпийцы Иван Едешко и Алжан Жармухамедов, и ребята-актеры фильма «Движение вверх» приехали поддержать сборную России в матче с Боснией и Герцеговиной.

Иван Едешко, чемпион Олимпиады-1972 года в Мюнхене: "В Мекке баскетбола пермского здесь, конечно, были, конечно, знаем этот зал, знаем публику, которая невероятная, как она болеет, как она живет баскетболом.

Отборочный матч Чемпионата Европы прошел в универсальном дворце спорта «Молот». Здесь как раз закончен первый этап реконструкции. В холле появился фудкорт и развлекательная зона. Вместо четырех входов теперь действует десять.

Пожалуй, самое очевидное изменение - новые сидения, мало того что антивандальные, но как говорят болельщики, еще и очень удобные. На таких не одну игру можно просидеть, особенно если играет сборная России

Баскетболисты сборных России и Боснии и Герцеговины одни из первых, кто оценил новое покрытие площадки. А, кроме того, уже установлено звуковое оборудование, игровые и информационные табло. 15 миллионов из 45 потраченных на ремонт - краевые деньги. Губернатор Максим Решетников посетил игру и оценил проделанную работу.

Максим Решетников, губернатор Пермского края: "Не зря придумали этот лозунг – «Баскетбольное сердце России», потому что было понятно, какая атмосфера в зале. И дальше будем развивать, потому что это заявка на будущее, что приезжайте, сборные приезжайте сюда, здесь комфортно, здесь уютно, здесь место для победы".

Причем сейчас власти региона развивают и профессиональный, и детский спорт. Строятся, к примеру, площадки и стадионы.

Что касается матча Россия - Босния и Герцеговина, игра выдалась напряженной. Сначала противник вел упорную борьбу, но позже россияне начали разрушать их атаки. В итоге 70:53.

Андрей Кириленко, президент Российской федерации баскетбола: "Отличная игра, и ребята сегодня показали характер. Босния сопротивлялась, очень хорошая первая половина, очень равная игра, но во второй зал погнал вперед и принес нам эту победу".

Спортсмены высоко оценили шестого игрока. Так называют болельщиков. Пермяки не подвели.

Данил Гусельников

Метки: в Перми, Спорт, В России, В мире

Опубликовано: 27.02.2018 в 15:00 в рубрике - Вести Пермь

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