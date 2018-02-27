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Внимание: Изменения в работе ГИБДД

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ГИБДД

В работе пермского ГИБДД произошли изменения. Зарегистрировать автомобиль или заменить водительское удостоверение теперь можно и в понедельник. Правда, в данном случае заранее нужно записаться через сайт «Госуслуги». Кроме того, во вторник рабочий день специалистов продлен до восьми часов вечера.

Дамир Гилязетдинов, начальник отделения пропаганды отдела ГИБДД УМВД России по г. Перми: "Это сделано для того, чтобы были очереди меньше и чтобы жители чувствовали себя комфортно при замене водительского удостоверения или при регистрации автомобилей. Во вторник можно выполнить все действия, можно обратиться лично на прием, также можно подать заявление через «Госуслуги». Если гражданин обращается с заявлением через «Госуслуги», он может заплатить госпошлину со скидкой 30%".

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 27.02.2018 в 14:35 в рубрике - Вести Пермь

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← В Пермском районе утонул трактор

Пермь назвали баскетбольным сердцем России →

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