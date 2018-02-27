В Пермском районе утонул трактор

ЧП в Пермском районе. В выходные на реке Сылва возле села Старые Ляды утонул большегрузный трактор Т-75. Как сообщили в Пермской краевой службе спасения, два тракториста решили пересечь реку по льду. Причем двинулись они по необорудованной переправе. В итоге трактор проломил лед и утонул. Мужчины сумели спастись, им оказали медицинскую помощь. Один из пострадавших получил сильное переохлаждение. Сейчас владельцы трактора решают, как достать технику с глубины.