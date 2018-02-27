Лобовое ДТП: На трассе М7 «Волга» столкнулись два автомобиля
На трассе М7 «Волга» в Краснокамском районе в ночь с 24 на 25 февраля лоб в лоб столкнулись два автомобиля. Авария произошла на 469-м километре трассы в районе села Черная. Одним из столкнувшихся автомобилей был Део Нексиа. За рулем находился 27-летний молодой человек. По предварительной информации, он выехал на встречку, там произошло столкновение с автомобилем, который двигался во встречном направлении под управлением 31-летнего водителя. Водитель Нексии получил различные травмы и был госпитализирован. Второму участнику ДТП госпитализация не потребовалась.
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