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Штормовое предупреждение: снег, метель, накат на дорогах
Штормовое предупреждение: жителей Перми в ближайшие сутки призывают быть максимально аккуратными за рулем и по возможности отказаться от поездок за город и длительных прогулок. Ночью в Прикамье прошли мощные снегопады, которые могут продлиться до вечера. По прогнозам синоптиков, за сутки в городе может выпасть более 10-11 миллиметров осадков. Этого может хватить для начала транспортного коллапса. Как сообщили в ГИС-Центре Пермского классического университета, также ожидается сильный ветер с порывами до 15-20 метров в секунду, метель, снежный накат на дорогах.
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