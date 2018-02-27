В Прикамье стартовала экологическая акция «Покорми птицу»

В Прикамье стартовала традиционная экологическая акция «Покорми птицу».

Полностью съедобные кормушки - последний тренд. Стенок и навеса у них нет, но это и удобно. Дело в том, что позабытые коробки или пластиковые бутылки в качестве домиков для еды со временем превращаются в висящий мусор. А зерновые похожи на печенья и съедаются до последней крошки.

В пермских лесах обитают больше 100 видов птиц, из них половина здесь постоянно гнездится. Встретить сейчас можно синиц, снегирей, зябликов, дятлов.

Андрей Прокофьев, заместитель директора Пермского лесничества: "Сегодня как раз такой день, который показал, что наша погода непредсказуема, сильные морозы, кормовая база в лесу уже практически вся птицами выбрана, поэтому птица идет ближе к людям".

Традиционная экологическая акция «Покорми птицу» в этом году стартовала в селе Култаево. Одними из организаторов выступили сотрудники природоохранной прокуратуры. Они не только сами изготавливают кормушки для птиц, но и приобщают к этому делу школьников.

Наталья Симакова, старший помощник Пермского межрайонного природоохранного прокурора: "Такие акции мы проводим ежегодно, они направлены на привлечение внимания учащихся к вопросам охраны окружающей среды, ведь в повседневной жизни мы мало уделяем внимание этим вопросам. Здесь есть возможность рассказать детям про птиц и о важности заботиться как о птицах, так и об окружающей среде в целом".

В Пермском Черняевском лесу такие съедобные кормушки тоже есть. В одну из них в этом году даже редкая для нашего города птица - кедровка - залетала. В планах у экологов - создать солонец (кормушку с солью) для лосей. Раньше лесные гиганты заходили в лесопарк со стороны реки Мулянки, но в последнее время их следов не видели. Но запах соли лоси чуют за несколько километров, так что могут и заглянуть.

Самое главное - кормушки не останутся без внимания. Они расположены на аллее, по которой ребята каждый день ходят в школу. Поэтому здесь будет появляться новая еда для птиц. В том числе самые простые семечки подсолнуха.