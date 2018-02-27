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В Путино пришло голубое топливо
В территориях края начались пуски газа. Впервые в современной истории газификации труба проводится бесплатно прямо до стены дома.
Каждую зиму пенсионеры Носковы готовят 15 кубов березовых или сосновых поленьев - это три грузовых машины. Серьезный удар по семейному бюджету, ведь другой альтернативы до недавнего времени не существовало.
Теперь вместо печной задвижки здесь открывают газовую. Труба с голубым топливом дошла прямо до стены домовладения - это одно из обязательных условий газификации 2018 года.
Приход голубого топлива в Путинское сельское поселение - это еще один шаг в газификации Верещагинского муниципального района. Сегодня здесь созданы условия для подключения 400 домовладений.
Новая нитка межпоселкового газопровода протянулась на 31 километр по территории Верещагинского района. В рамках программы газификации регионов благодаря компании «Газпром» голубое топливо пришло в самые отдаленные территории. Планы на ближайшие годы - подключить больше 8 тысяч домовладений и 43 населенных пункта.
Алексей Муранов, заместитель генерального директора АО «Газпром газораспределение Пермь»: "Работа продолжается, у нас уже запроектировано 8 газопроводов - это Юрлинский, Куединский, Нытвенский, Оханский. Такие газопроводы, как этот, будут строиться и сразу запускаться в эксплуатацию".
В 2017 году благодаря взаимодействию с компанией «Газпром» - на строительство подобных объектов на территории Пермского края был направлен почти 1 миллиард рублей.
Максим Решетников, губернатор Пермского края: "Мы газ доводим до фасада дома - это новый подход, мы его везде будем практиковать. А в старых проектах труба шла мимо домов, и были большие проблемы: врезка, подключение, и чтобы людям помочь, мы все затраты на это компенсируем.
Первых абонентов в селе Путино - пенсионеров Носковых - пришел поздравить лично глава региона. За чаем они рассказали, что от старой печки пока избавляться не хотят, будет что показать внукам.
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