Власти Перми начали накануне готовиться к непогоде. Ограничительные рекомендации даны водителям, чьи автомобили припаркованы вдоль обочин в ночные часы, так как машины мешают работать снегоуборочной технике. По прогнозам синоптиков, ночью и днем 27 февраля в краевой столице может выпасть 10-11 мм осадков, то есть высота выпавшего снега составит около 15 см.

Дмитрий Мясоедов, заместитель начальника отдела благоустройства администрации Мотовилихинского района г. Перми: "Основные виды работ - прочистка прилотковой части дорог, прочистка тротуаров, а также обработка противогололедными материалами".