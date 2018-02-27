Высота выпавшего снега составит около 15 см
Власти Перми начали накануне готовиться к непогоде. Ограничительные рекомендации даны водителям, чьи автомобили припаркованы вдоль обочин в ночные часы, так как машины мешают работать снегоуборочной технике. По прогнозам синоптиков, ночью и днем 27 февраля в краевой столице может выпасть 10-11 мм осадков, то есть высота выпавшего снега составит около 15 см.
Дмитрий Мясоедов, заместитель начальника отдела благоустройства администрации Мотовилихинского района г. Перми: "Основные виды работ - прочистка прилотковой части дорог, прочистка тротуаров, а также обработка противогололедными материалами".
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