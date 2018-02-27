Выборы: стартовал обход избирателей

Поквартирно каждому. В Пермском крае стартовал обход избирателей перед выборами президента страны 18 марта. Людям несут личное приглашение на участки для голосования и ответы на вопросы. Члены участковых избиркомов должны быть соответствующим образом экипированы. Как все проходит?

За две с половиной недели членам избирательных комиссий предстоит обойти более миллиона квартир и частных домов. Константин Спиридонов стал одним из первых, кому вручили приглашение и подробно рассказали, где и в какое время голосовать 18 марта.

Константин Спиридонов, житель дома по ул.Лесной, 5:

- Немножко больше ответственности у людей появится, ну и персонально пригласят - некоторым это интереснее.

Впрочем, главная цель поквартирного обхода - дать максимум информации о предстоящих выборах, уточнить списки избирателей и ответить на их вопросы.

По всему краю в обходах задействовано более 13500 человек. Идентифицировать их можно по яркой синей сумке с эмблемой избиркома. Каждый обязан предъявить удостоверение, заверенное печатью, специальный бейдж с символикой президентской кампании и телефонами комиссии.

Антон Маклаев, член избирательной комиссии Пермского края: "Во время обхода участковые комиссии узнают, нет ли желающих проголосовать по месту фактического нахождения, а не по месту прописки. Помимо этого, уточняют, нет ли желающих проголосовать на дому по состоянию здоровья".

Если желающие есть, им помогут правильно составить заявление. Также расскажут, как можно подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения в комиссии, многофункциональном центре или с помощью портала «Госуслуги». При этом вести агитацию за какого-либо кандидата члены избирательных комиссий не имеют права. В случае выявления нарушений обращаться нужно в краевой избирком.

Как заявлено, поквартирный обход проводится в вечернее время в будние дни и днём в выходные и праздники.

Если член избиркома не застанет избирателя дома, то придёт повторно. Если двери не откроют во второй раз, приглашение отправится в почтовый ящик.