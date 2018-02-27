14 вагонов сошли с рельсов: последствия серьезные
300 метров железнодорожного полотна, опора контактной сети, 7 железнодорожных составов задержаны в пути. Серьезными в Следственном комитете на транспорте назвали последствия схода с рельсов 14 вагонов с рудой на станции Чайковская. Сейчас отставание поездов от графика сократилось, но работы на месте ЧП еще продолжаются.
Движение поездов на станции Чайковская Свердловской железной дороги в Нытвенском районе было возобновлено лишь частично. Поезда двигались, но по одному пути в обоих направлениях.
ЧП случилось в воскресенье вечером. В километре от станции по направлению в сторону Верещагино. С рельсов сошли 14 вагонов грузового поезда с алюминиевой рудой.
Для ликвидации последствий были привлечены специальные восстановительные составы из Перми и Екатеринбурга. Последствия серьезные, сообщили в Уральском следственном управлении на транспорте.
Уральское следственное управление на транспорте: «В результате схода повреждено 300 метров железнодорожного полотна и одна опора контактной сети. В результате происшествия задержано 7 железнодорожных составов. В настоящее время движение восстановлено по одному железнодорожному пути».
Поезда дальнего сообщения были задержаны в среднем от 2 до 4 часов. Больше всех потеряли во времени пассажиры, путешествующие из Санкт-Петербурга в Новокузнецк. Почти 5,5 часов ожидания. Судя по сайту РЖД, через тысячу километров составу удалось немного нагнать время. На станции Называевской в Омской области отставание от графика составило меньше 1,5 часов.
Оксана Буторова, начальник отдела по работе со СМИ службы корпоративных коммуникаций: «26 февраля в 9:58 по московскому времени все вагоны были убраны за габарит пути, на втором пути начаты восстановительные работы. В ликвидации последствий схода задействованы восстановительные поезда станций Верещагино, Чусовская, Пермь-Сортировочная и Екатеринбург-Сортировочный».
В пресс-центре Свердловской железной дороги уточнили, что пострадавших и угрозы экологии нет. Точную причину произошедшего ещё предстоит выяснить экспертам.
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