В Перми прошел парный турнир по русскому бильярду

Парный турнир по русскому бильярду, посвященный Дню защитника Отечества, прошел в пермском клубе "12 футов". Сыграть в невскую пирамиду собралось более 20 участников. Спортсмены друг за другом забивали сложнейшие комбинации, показывая при этом ловкость и необычайную сноровку. Стоит отметить, что клуб славится проведением любительских турниров, где каждый может повысить мастерство игры, познакомиться с тактикой и стратегий. А завершился турнир по традиции награждением победителей, которым были вручены памятные кубки и грамоты.

Сергей Мытаркин, организатор турнира, рассказал: "В данный момент в клубе проходит рейтинговый турнир среди любителей русского бильярда. Турнир носит массовый характер. Приглашаются все желающие. За демократичный взнос люди играют, победители отмечаются памятными кубками и призами. Любительские турниры проходят каждое воскресенье. Для любителей коммерческой игры дополнительно проходит кубок-марафон. Он длится на протяжении двух месяцев, где каждый играет с каждым. Это более серьезный турнир".