В Прикамье сошли с рельсов 14 вагонов

Ночью удалось частично восстановить движение на железной дороге в Нытвинском районе. Недалеко от станции Чайковская с рельсов сошло 14 вагонов грузового поезда, перевозившего алюминиевую руду. Судя по официальным заявлениям, в результате было задержано 6 составов дальнего следования, пострадавших нет.

Движение поездов на станции Чайковская Свердловской железной дороги в Нытвенском районе было возобновлено лишь частично - в течение всего дня составы двигались в обоих направлениях, но по одному пути.

ЧП случилось в воскресенье вечером в километре от станции по направлению в сторону Верещагино. По уточненным данным с рельсов сошли 14 вагонов грузового поезда с алюминиевой рудой. Опрокидывания не произошло. Для ликвидации последствий были привлечены восстановительные составы из Перми и Екатеринбурга. По словам очевидцев, состав мог сойти с рельсов из-за резкого торможения.

В связи с происшествием были задержаны пассажирские поезда дальнего сообщения:Пермь – Адлер, Санкт-Петербург – Новокузнецк, Томск - Москва, Челябинск – Санкт-Петербург, Москва – Абакан и Санкт-Петербург – Екатеринбург. Вечерняя электричка «Пермь-Верещагино» следовала только до станции Шабуничи, пассажиров к месту назначения доставили автотранспортом.

Пресс-служба Свердловской железной дороги сообщила: "Свердловская железная дорога приносит пассажирам извинения за причиненные неудобства и делает все возможное, чтобы сократить опоздание задержанных поездов и ввести их в график".

В пресс-центре Свердловской железной дороги уточнили, что пострадавших и угрозы экологии нет.

Точную причину произошедшего ещё предстоит выяснить. Оперативную информацию о фактическом движении поездов можно получить на сайте "РЖД" в разделе "Пассажирам".

