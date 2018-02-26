В Прикамье сошли с рельсов 14 вагонов
Ночью удалось частично восстановить движение на железной дороге в Нытвинском районе. Недалеко от станции Чайковская с рельсов сошло 14 вагонов грузового поезда, перевозившего алюминиевую руду. Судя по официальным заявлениям, в результате было задержано 6 составов дальнего следования, пострадавших нет.
Движение поездов на станции Чайковская Свердловской железной дороги в Нытвенском районе было возобновлено лишь частично - в течение всего дня составы двигались в обоих направлениях, но по одному пути.
ЧП случилось в воскресенье вечером в километре от станции по направлению в сторону Верещагино. По уточненным данным с рельсов сошли 14 вагонов грузового поезда с алюминиевой рудой. Опрокидывания не произошло. Для ликвидации последствий были привлечены восстановительные составы из Перми и Екатеринбурга. По словам очевидцев, состав мог сойти с рельсов из-за резкого торможения.
В связи с происшествием были задержаны пассажирские поезда дальнего сообщения:Пермь – Адлер, Санкт-Петербург – Новокузнецк, Томск - Москва, Челябинск – Санкт-Петербург, Москва – Абакан и Санкт-Петербург – Екатеринбург. Вечерняя электричка «Пермь-Верещагино» следовала только до станции Шабуничи, пассажиров к месту назначения доставили автотранспортом.
Пресс-служба Свердловской железной дороги сообщила: "Свердловская железная дорога приносит пассажирам извинения за причиненные неудобства и делает все возможное, чтобы сократить опоздание задержанных поездов и ввести их в график".
В пресс-центре Свердловской железной дороги уточнили, что пострадавших и угрозы экологии нет.
Точную причину произошедшего ещё предстоит выяснить. Оперативную информацию о фактическом движении поездов можно получить на сайте "РЖД" в разделе "Пассажирам".
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