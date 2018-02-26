Пермские школьники с роботами на «ты»

Пермские школьники представили свои изобретения, которые стали победителями регионального этапа конкурса «Стартап тур». Жюри из трех сотен заявок выбрали 10 авторов перспективных проектов. Лучшие будут представлены в инновационном центре "Сколково".

Желая помочь маме по домашнему хозяйству, первоклассник Ростислав Повышев из подручных материалов буквально за два часа смастерил робота-чистильщика. Для изобретения он взял мыльницу, зубные щетки, ластик и электромоторчик от игрушечной машинки.

Второго робота Ростислав придумал для себя, он помогает ему собирать детали конструктора лего по комнате. Изобретения школьника высоко оценили эксперты российского инновационного центра.

Среди победителей регионального этапа "Стартап Тур" еще три пермских школьника. Пятиклассник Степан Мельцин презентовал сигнализатор уровня воды, Ирина Масленникова - портативный фиксатор для иммобилизации пострадавших при открытых и закрытых переломах верхних и нижних конечностей. А Любовь Степанова уже запатентованный способ валки деревьев.

Раиль Галеев, изобретатель, педагог дополнительного образования: "Технопарк - очень интересная площадка, там формируется предпринимательское сообщество, которое готово поддержать творческие перспективные развития школьников".

Интерес со стороны бизнеса и инвесторов, действительно, есть. Девятилетняя Алена Варлашова уже презентовала свои разработки в Сколково и теперь имеет шанс получить патент на изготовление эко-лампы из селенита. По словам школьницы, такой светильник помогает экономить до 80% затрат на электроэнергию.

Получат ли патент роботы Ростислава Повышева, станет известно через несколько месяцев, в конце мая первоклассник вместе с девятью взрослыми коллегами-инноваторами поедет на международную выставку "Startup Village" в Сколково.