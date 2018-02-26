За год в Прикамье провели более 800 массовых мероприятий

На заседании правительства Пермского края подвели итоги реализации программы развития физической культуры и спорта в регионе за прошедший год. Всего в Прикамье было проведено более 800 массовых мероприятий, в которых приняли участие около миллиона человек. Кроме этого, построено 9 спортивных объектов, в основном это межшкольные стадионы. Регион три раза принимал у себя международные соревнования.

Как рассказал Олег Глызин, министр физической культуры, спорта и туризма Пермского края, "Пермский край занимает 56-е место среди 85 регионов РФ по уровню развития массового спорта".