За год в Прикамье провели более 800 массовых мероприятий
На заседании правительства Пермского края подвели итоги реализации программы развития физической культуры и спорта в регионе за прошедший год. Всего в Прикамье было проведено более 800 массовых мероприятий, в которых приняли участие около миллиона человек. Кроме этого, построено 9 спортивных объектов, в основном это межшкольные стадионы. Регион три раза принимал у себя международные соревнования.
Как рассказал Олег Глызин, министр физической культуры, спорта и туризма Пермского края, "Пермский край занимает 56-е место среди 85 регионов РФ по уровню развития массового спорта".
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