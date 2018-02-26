Есть такая профессия - Родину защищать

У российских школьников в расписании добавились уроки мужества. Ребята вспомнили тех, кто защищал Отечество в разные годы вместе с военнослужащими. В пермской школе №136 в роли учителя выступил Олег Михайлов - капитан 2 ранга в отставке, участник ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Он рассказал о Героях Советского Союза и России, а также поделился своим опытом службы на Тихоокеанском флоте.

Олег Михайлов, капитан 2 ранга в отставке, участник ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС: "В жизни разные есть специальности, одна из них - это умение защищать свою страну, родных, Родину, мать, отца, детей".

Школьники со своей стороны рассказали о военных подвигах своих родственников и о тех, кто служил или служит в армии. А затем дали праздничный концерт.

Андрей Елагин, ученик 11 класса школы № 136 г.Перми: "Этот праздник - это память о наших родственниках и о том, что не надо забывать такую истину, как защита Родины".