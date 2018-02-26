Пермский край. Неделя за 159 секунд
На уходящей неделе пермяков пугали холодами, озадачили странными хлопками и обещали порадовать первоклассным спортивным шоу. События и темы недели, о которых стоит упомянуть отдельно - в специальном проекте "Неделя за 159 секунд".
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