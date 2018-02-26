Мужчина в образовании - это звучит гордо

В канун Дня защитника Отечества назвали победителей первого в истории краевой столицы конкурса «Мужчина в образовании».

Начинается урок английского. Давид Леонидович сразу просит телефоны... достать и подключиться к интернету. Задания онлайн намного эффективнее, а учитель, использующий современные технологии - популярнее.

Нурлан Мамедов, ученик школы №10: "Давид Леонидович очень харизматичный человек, он привлекает внимание к своему уроку, ведет диалоги на английском языке, рассказывает о путешествиях, это подогревает интерес к английскому языку".

Денис Олегович - учитель школы дизайна «Точка», а в прошлом создатель небезызвестных красных человечков. Сегодня он и бизнесмен, и педагог. Под его присмотром и с использованием суперсовременной техники ученики с удовольствием пилят и выжигают лазером.

Денис Кашин, учитель технологии школы дизайна «Точка»: "Иногда уроки мотивируют меня работать дальше, дети наполняют энергией, чтобы браться за трудные заказы. Они видят, как я работаю на сложном оборудовании, на котором они сами пока работать не могут, и планируют, как это им, возможно, пригодится в будущем в жизни".

В Перми 14 тысяч учителей, из них около тысячи – мужчины. Казалось бы, четырнадцатая часть, но когда они все собираются в одном зале, становится понятно, что мужчин в образовании не так уж и мало.

Несколько этапов: спортивный, юмористический, танцевальный и профессиональный. И вот они все дефилируют на подведении итогов. Кто-то из них с орденами, а кто-то метит в доктора наук. Именно таких и должны видеть школьники.

Людмила Серикова, начальник департамента образования администрации г. Перми: "Дети современные, наверное, должны видеть учителя мужчину, который и профессионал, и интеллектуал, и одаренный творчески, и душевно тонко чувствующий, и при этом умеющий дать совет, особенно мужской".

Конкурс «Мужчина в образовании» проводится администрацией Перми впервые, поступило 120 заявок. Вот четверка лидеров. Два третьих места, второе у историка Егора Долгих, первое и премия сто тысяч - за Денисом Кашиным. В конце мужчины, как и свои собственные уроки, осовременивают фразу «учение свет» фонариками сотовых телефонов.